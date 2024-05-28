Зеленодольский «Водоканал» направил в Лисичанск своих специалистов

Татарстан оказывает всестороннюю поддержку «Водоканалу» города Лисичанска. Регион поставил профессиональное оборудование и материалы, включая запорную арматуру и трубы. Также идет работа над восстановлением разрушенных насосных станций и заменой участков городских систем водоснабжения.

В мае на дежурство заступили специалисты «Водоканала» из города Зеленодольска. В их задачи входит устранение аварии в одном из густонаселенных районов центральной части города.

Зеленодольские специалисты пробудут в Лисичанске месяц, после чего их сменят коллеги с других коммунальных предприятий Татарстана.

Напомним, в Лисичанске состоялось торжественное открытие одного из объектов здравоохранения после капитального ремонта, который был проведен Татарстаном.





Рената Валеева