На ремонт челнинского педагогического университета выделят более 8 миллионов рублей
В Набережночелнинском государственном педагогическом университете заменят окна в помещениях учебного корпуса №3, подлежащего капитальному ремонту.
Окончательная сумма, которую выделили на ремонт составила 8,8 миллионов рублей.
Работы будут проводиться на 1-3 этажах здания. Подрядчику предстоит выполнить все необходимые работы по замене оконных конструкций.
Срок выполнения работ составит около 3 месяцев с момента подписания котракта.