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На ремонт челнинского педагогического университета выделят более 8 миллионов рублей

17:33, 20.04.2024

В Набережночелнинском государственном педагогическом университете заменят окна в помещениях учебного корпуса №3, подлежащего капитальному ремонту.

Окончательная сумма, которую выделили на ремонт составила 8,8 миллионов рублей.

Работы будут проводиться на 1-3 этажах здания. Подрядчику предстоит выполнить все необходимые работы по замене оконных конструкций.

Срок выполнения работ составит около 3 месяцев с момента подписания котракта.

Анастасия Фартыгина
Общество Татарстан

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