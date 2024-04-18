В Казани в рамках форума родных языков проходит международная олимпиада по татарскому языку

В Казани в рамках форума родных языков проходит международная олимпиада по татарскому языку. С 2013 года Министерство образования и науки Татарстана проводит форум, посвященный языкам. Мероприятие организуется с целью исполнения программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан», а также для сохранения и поддержки татарской культуры.

В рамках форума с 17 по 20 апреля проводится заключительный этап международной олимпиады по татарскому языку. Мероприятие проходит в стенах Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Заключительная часть олимпиады состоит из двух туров: письменного и устного.

В том числе для участников запланирована культурно-экскурсионная программа, а также просмотр спектаклей ведущих татарских театров. Для преподавателей, сопровождающих участников олимпиады, запланированы мастер-классы, с посещением образовательных организаций Казани. Ранее в Университете Иннополис прошел финал олимпиады для школьников. В нем участвовали 377 учеников из 77 регионов.

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Разиль Самигуллин