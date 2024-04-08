В Орске выявлены 27 случаев кишечной инфекции, связанной с паводком

В Орске зафиксированы 27 случаев заражения кишечной инфекцией, причиной которых могла стать паводковая ситуация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-губернатора по социальной политике — министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой.

Ранее в связи с аномальными паводками в Орске за медицинской помощью обратилось 99 человек, в том числе 18 детей. Из них 6 взрослых и 3 детей были госпитализированы, но их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь была оказана амбулаторно.

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Разиль Самигуллин