Продукты «борщевого набора» в Татарстане вновь подорожали
За последнюю неделю марта, с 25 по 31 число, продукты из «борщевого набора» вновь подорожали на несколько п.п. За килограмм овощей жителям республики придется отдать 184 рубля или 690 рублей, если к нему добавить говядину.
Напомним, за прошлую неделю, с 11 по 18 марта, цены на них выросли на 2%.
|НАИМЕНОВАНИЕ, КГ
|ЦЕНА ДО
|ЦЕНА ПОСЛЕ
|ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
|Капуста белокочанная свежая
|38,76
|37,64
|-2,9
|Свекла столовая
|42,09
|43,88
|+4,3
|Лук репчатый
|37,05
|36,56
|-1,3
|Картофель
|25,66
|25,76
|+0,4
|Морковь
|39,87
|40,89
|+2,6
Данные в таблице приведены за период с 25 по 26 апреля 2024 года.
Также покупателям в РТ придется отдать 507 рублей за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 671 рублей за баранину и 196 рублей за килограмм куриного мяса.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».