Продукты «борщевого набора» в Татарстане вновь подорожали

Фото: Максим Платонов

За последнюю неделю марта, с 25 по 31 число, продукты из «борщевого набора» вновь подорожали на несколько п.п. За килограмм овощей жителям республики придется отдать 184 рубля или 690 рублей, если к нему добавить говядину.

Напомним, за прошлую неделю, с 11 по 18 марта, цены на них выросли на 2%.



НАИМЕНОВАНИЕ, КГ ЦЕНА ДО ЦЕНА ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, % Капуста белокочанная свежая 38,76 37,64 -2,9 Свекла столовая 42,09 43,88 +4,3 Лук репчатый 37,05 36,56 -1,3 Картофель 25,66 25,76 +0,4 Морковь 39,87 40,89 +2,6

Данные в таблице приведены за период с 25 по 26 апреля 2024 года.

Также покупателям в РТ придется отдать 507 рублей за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 671 рублей за баранину и 196 рублей за килограмм куриного мяса.



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Рената Валеева