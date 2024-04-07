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Продукты «борщевого набора» в Татарстане вновь подорожали

11:28, 07.04.2024
Продукты «борщевого набора» в Татарстане вновь подорожали
Фото: Максим Платонов

За последнюю неделю марта, с 25 по 31 число, продукты из «борщевого набора» вновь подорожали на несколько п.п. За килограмм овощей жителям республики придется отдать 184 рубля или 690 рублей, если к нему добавить говядину.

Напомним, за прошлую неделю, с 11 по 18 марта, цены на них выросли на 2%.

НАИМЕНОВАНИЕ, КГЦЕНА ДОЦЕНА ПОСЛЕИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
Капуста белокочанная свежая38,7637,64-2,9
Свекла столовая42,0943,88+4,3
Лук репчатый37,0536,56-1,3
Картофель25,6625,76+0,4
Морковь39,8740,89+2,6

Данные в таблице приведены за период с 25 по 26 апреля 2024 года.

Также покупателям в РТ придется отдать 507 рублей за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 671 рублей за баранину и 196 рублей за килограмм куриного мяса.

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Рената Валеева
Общество Татарстан

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