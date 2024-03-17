В Казани экипаж ДПС остановил водителя с признаками алкогольного опьянения

Экипаж полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Казани остановил автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находился 40-летний житель Казани со стажем вождения 21 год. У водителя были признаки алкогольного опьянения.

Нарушителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения прибором «АЛКОТЕКТОР», однако он отказался. Также ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он снова ответил отказом.

В отношении водителя составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Казани.

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Нафиса Миннехузина