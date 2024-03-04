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В начале марта в Казани покажут фильмы XVIII Международного кинофестиваля

09:36, 04.03.2024

В первую половину текущей недели в Казани пройдет показ лучших фильмов XVIII Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова. Показы состоятся в кинотеатре «Мир».

В репертуаре киномарафона «Союз-Аполлон. Сила притяжения», «Кругосветка на катамаране», «ЦСДФ: точка отсчета. Баллада о фронтовом операторе» и «Тамара Лисициан. Непобежденная».

Сам кинофестиваль прошел в Сочи 4 по 10 ноября 2023 года. Он объединил кинематографистов из 26 стран мира и 15 регионов России. В состав жюри вошли видные деятели кино из Армении, Беларуси, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России и Швеции.

ОбществоКультура Татарстан
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