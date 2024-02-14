За праздничные выходные в Сеть утекло 116,5 млн строк данных россиян

За праздничные выходные в Сеть утекло более 510 млн записей персональных данных россиян за год, в том числе 116,5 млн строк данных российских пользователей за время праздничных выходных.



Подавляющее большинство данных утекло из информационных систем финансового сектора. Частые и крупные утечки говорят о том, что необходимо усилить ответственность для недобросовестных операторов персональных данных. Над этим работает законодатель. Безопасность россиян — в приоритете!

Ранее в середине января руководитель центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART Максим Акимов в авторской колонке для «Реального времени» рассказал об «эпидемии» угона профилей в Telegram и выработке кибериммунитета.

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Разил Самигуллин