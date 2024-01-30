В Казани разрешили расчистить реку Ноксу

В Казани разрешили очистить реку Ноксу на площади 27,5 тысячи метров. Проект проходил историко-культурную экспертизу. По ее окончании эксперты выдали положительное заключение.

— Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту «Мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в г. Казани» в городском округе Казань Республики Татарстан ВОЗМОЖНО (положительное заключение), — сказано в документе, размещенном на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Эксперты проводили разведочное обследование территории. За это время они не нашли каких-либо археологических материалов, свидетельствующих о наличии здесь древних поселений, а также видимых признаков древних захоронений и курганно-грунтовых могильников. По этой причине специалисты разрешили использовать обследованные земельные участки для проведения работ.

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Иван Иванов