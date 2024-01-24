В Казани открылись Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра РТ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани прошла торжественная церемония открытия XIX Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра Татарстана. Мероприятие состоялась в спортивном комплексе ГУ МЧС России по РТ.

— Уважаемые участники и гости! Я рад приветствовать вас на XIX Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра Татарстана. Сегодня настоящий праздник вашего профессионального технически-прикладного вида спорта. <...> Это не просто спорт, это часть профессиональной подготовки. В Татарстане создана прекрасная спортивная инфраструктура, позволяющая с достоинством представлять нашу страну на соревнованиях любого уровня. Большое внимание уделяется развитию пожарно-спасательного спорта, — сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Песошин также пожелал участникам удачи в соревнованиях, яркой победы, спортивной борьбы и новых достижений.



В мероприятии принимают участие начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков, генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов и другие почетные гости.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова, Максим Кокунин