Годовая инфляция в Татарстане составила более 7%

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Татарстане, по сравнению с концом 2022-го, составил 107,06%, свидетельствуют данные Татарстанстата.

Стоимость продовольственных товаров в республике за год выросла на 8,09%. Плодоовощная продукция подорожала на 29,21%. Без учета нее цены на продовольственные товары увеличились на 5,91%. Непродовольственные товары стали дороже на 5,20%. Рост стоимости услуг в республике равен 8,59%.



В сравнении с ноябрем прошлого года в декабре продовольственные товары прибавили в цене на 1,20%. Без учета плодоовощной продукции цены на них выросли лишь на 0,66%. Сама плодоовощная продукция подорожала на 5,69%. Стоимость непродовольственных товаров подскочила на 0,19%. Услуги, напротив, стали доступнее на 0,09%.

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Галия Гарифуллина