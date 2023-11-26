В Татарстане может появиться единый стандарт транспортного обслуживания населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана разработало постановление о создании Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Стандарт устанавливает уровень и показатели качества транспортного обслуживания населения. Его будут оценивать по ряду критериев. В их числе: доступность остановок и транспортных средств, стоимость поездки, надежность, комфортность, оснащенность транспортных средств системой безналичной оплаты проезда и так далее.

В случае принятия постановления документ вступит в силу 1 марта 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Директор академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ)) Олег Покусаев сравнил доступность общественного транспорта в крупных российских городах. Он пришел к выводу, что стоимость проезда в Казани выше, чем в Москве.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов