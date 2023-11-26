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На уборку территории музея-заповедника «Казанский Кремль» выделят 44,2 млн рублей

10:13, 26.11.2023 1
На уборку территории музея-заповедника «Казанский Кремль» выделят 44,2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль» выделит на уборку своей территории 44,2 млн рублей. Подрядчику в течение всего 2024 года нужно будет очищать вышеуказанную зону от снега и мусора, изучило тендер «Реальное время».

Общая площадь убираемой территории — 72 248,70 «квадрата». Исполнителю предстоит убирать снег, вывозить его и чистить кровлю зданий от сосулек. Приступать к уборке нужно не позднее 30 минут после окончания снегопада. Сама территория должна быть очищена от снега ежедневно до 7.00, а от наледи — до 8.00.

Летом исполнитель будет преимущественно заниматься подметанием и мойкой территории. Следить за чистотой нужно каждые полчаса. Кроме того, его обяжут окрасить бордюры. Для этого нужно использовать экологически безопасную краску с нейтральным запахом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, музей-заповедник «Казанский Кремль» занял второе место в рейтинге посещаемости российских музеев за 2021 год. Тогда его посетили более 3 миллионов человек.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 ноя
    Все казанцы безмерно рады этому. Но! Когда будут дворы от снега очищаться? На это не надо деньги выделять, мы ежемесячно за это платим!!!
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