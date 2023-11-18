Раис Татарстана посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропромпарке «Казань»

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропромышленном парке «Казань» в сопровождении вице-премьера — министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова и мэра Казани Ильсура Метшина.

Глава Татарстана осмотрел торговые ряды, оценил ассортимент и стоимость товаров. Кроме того, он пообщался с продавцами и покупателями, сообщает пресс-служба раиса.

Отмечается, что 18 октября в агропромышленном парке «Казань» фермеры представили продукции на 11 млн рублей. Было завезено 35 тонн картофеля и овощей, 7,3 тонны говядины, 6,8 тонны разливного молока, 3,2 тонны муки.

Сельскохозяйственные ярмарки в республике начались 9 сентября и будут открыты до 23 декабря.

Напомним, за 2 месяца сельхозярмарок в Татарстане реализовано продукции на 789 млн рублей. В этом сезоне на территории региона провели уже 10 ярмарок. За это время фермерам удалось продать 7 315 тонн овощей, (4 528 тонн картофеля), 457,3 тонны разливного молока, 548,9 тонны сахара, 770,1 тонны мяса (443,4 тонны говядины).

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Галия Гарифуллина