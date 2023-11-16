РЖД открыли склад временного хранения на терминале Тихорецкая в Казани
На территории терминала Тихорецкая Горьковской железной дороги в Казани (ГЖД, филиал РЖД) открыли склад временного хранения, сообщила пресс-служба ГЖД.
Склад позволит грузовому терминалу хранить товары и проводить таможенные операции с прибывающими грузами в соответствии с нормативами ТК ЕАЭС до передачи их грузополучателю, отмечается в сообщении.
Склад оборудован технологическим и весовым оборудованием. Доступ посторонних лиц исключен.
Тихорецкая — бывший промышленный парк станции Вахитово, самостоятельная станция с 2013 года. Терминал может обрабатывать навалочные (насыпные), тяжеловесные, тарно-штучные грузы, а также крупнотоннажные контейнеры.
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