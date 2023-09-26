В Татарстане проходит Монетная неделя

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Татарстане с 25 сентября по 8 октября проходит Монетная неделя: банки принимают у жителей накопившуюся мелочь, обменивая ее на купюры или зачисляя на счет, сказано на сайте Монетнаянеделя.рф.



Сейчас в обороте в целом по России находится почти 72 млрд монет. Если условно разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это 1,5 килограмма, или около 850 рублей.

Чтобы обменять монеты, нужно обратиться в банк. Принести можно любые монеты Банка России, находящиеся в обращении и выпущенные с 1997 года. Для обмена понадобится заполнить заявление в банке, с собой необходимо взять паспорт. Монеты рекомендуют заранее рассортировать по номиналу. Узнать, какие банки участвуют в акции, можно на сайте.

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Маргарита Головатенко