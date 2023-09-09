К памятнику Льва Толстого в Казани возложили цветы — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Казани в честь 195-летия со дня рождения Льва Толстого организовали церемонию возложения цветов к его памятнику. Писателя вспоминали в сквере его имени, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— В Год педагога и наставника мы тоже с благодарностью должны вспомнить Льва Николаевича Толстого. Именно он, несмотря на свое графское происхождение, создавал школы для крестьян, сам писал сказки для детей, азбуку, — сказала председатель Русского национального-культурного объединения Татарстана Ирина Александровская.

После церемония возложения цветов началась экскурсия по местам, где писатель жил и бывал в гостях. Желающим также показали его документы и предметы быта на стендовой выставке музея Льва Толстого.

Лев Толстой жил в Казани с 1841 по 1847 год. Этот короткий период повлиял на формирование личности писателя. К 195-летию со дня рождения Льва Толстого литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова подготовила материал о жизни писателя в Казани, связанных с его пребыванием мифах и дальнейших отношениях Толстого с городом.

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Айрат Назипов