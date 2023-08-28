Финляндия хочет ужесточить выдачу ВНЖ и виз для россиян

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили о необходимости переоценки существующих требований для граждан России на получение виз и вида на жительство в стране. Об этом пишет «РИА Новости».

— Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны, — призвала пересмотреть систему выдачи ВНЖ Рантанен.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Дискуссии на эту тему в Финляндии активизировались после ареста россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский. Финская пограничная служба задержала его в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства страны.

Месяц назад Финляндия отозвала согласие на работу Генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года. За пару недель до этого, Россия объявила девять сотрудников финского посольства в стране персонами нон грата. В министерстве указали, что такое решение было принято в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии конфронтационную антироссийскую политику.



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Айрат Назипов