В Елабужском районе Татарстана проживает династия преподавателей — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В деревне Большой Шурняк Елабужского района Татарстана проживает знаменитая династия преподавателей — семья Захаровых, чей педагогический стаж превышает пять веков, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сельская школа носит имя ветерана Великой Отечественной войны Петра Захарова. В честь него здесь установили памятную доску. Полный кавалер орденов Славы трех степеней учился в Большешурнякской школе с 1924 по 1931 год. Он стал единственным человеком в районе, который награжден тремя орденами Славы.

Глава семьи, отличник народного просвещения СССР и РСФСР Борис Захаров проработал директором школы более 30 лет. Коллектив в основном состоял из членов семьи: супруга — Равиля Захарова — учитель начальных классов, сестра — его заместитель. Он выбрал профессию по совету отца — Василия Захарова, ставшего основоположником династии преподавателей.

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Маргарита Головатенко