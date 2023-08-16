Мамадыш выделит на строительство автобусных павильонов 4 млн рублей

Мамадыш выделит из бюджета 4 млн рублей на строительство автобусных павильонов с площадками, выяснило «Реальное время».

Павильоны построят на улицах Х. Такташа, Р. Мухаметшина, Карьерной и Ипподромной (14 площадок, 12 павильонов). На местах нужно будет установить 12 урн и столько же досок объявлений.

Заказчик — исполком Мамадыша. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта. Заявки принимаются до 24 августа, итоги подведут 28 августа.

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Маргарита Головатенко