На 69 году жизни скончался заслуженный юрист Татарстана Арлат Аббасов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На 69-м году жизни скончался почетный работник прокуратуры России, заслуженный юрист Татарстана и заслуженный работник прокуратуры Арлат Аббасов. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Аббасов родился в 1954 году. К службе приступил в 1981 году в качестве следователя прокуратуры Вахитовского района Казани. Он возглавлял управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами надзорного ведомства.

В 2017 году, перед выходом в отставку, работал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана. Был награжден медалью «За доблестный труд» и знаком отличия «За верность закону» I степени.

Прощание с Аббасовым пройдет 6 августа, в 12:00 в церкви на Арском кладбище.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, сегодня утром стало известно, что на 86-м году жизни скончался первый президент Якутии Михаил Николаев.

Действующий глава региона Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким. По его словам, в бывшем главе республики всегда сочетались принципиальность, сила, воля, человечность и любовь к людям, интересами которых он и жил.

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Максим Кокунин