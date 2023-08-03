США исключили из антироссийских санкций судно и физлицо

США исключили из антироссийских санкций одно судно и одно физлицо. Это следует из опубликованного сообщения американского Минфина.

Из списки исключены гражданин ОАЭ Сатиш Симар 1961 года рождения, который указывается как «связанный с Кадыровым Рамзаном Ахматовичем» и судно Addiction, связанное с предпринимателем Сергеем Адоньевым.

Власти США планируют ввести санкции против Киргизии, чтобы вынудить ее прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров. Уточняется, что американские и европейские дипломаты неоднократно приезжали с визитом в Киргизию, но результата это не принесло.

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Елизавета Пуншева