Сегодня в Казани ожидается дождь и до +21 градуса

В пятницу, 23 июня, в Казани установится облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +19 до +21°С. В целом по Татарстану прогнозируется от +16 до +21 градуса.



Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца текущей недели сохранится прохладная погода — днем температуры не превысят +24 градусов. В начале следующей семидневки воздух прогреется до +26°С.



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Татьяна Демина