В большинстве казанских компаний не увольняют за несоблюдение дресс-кода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В большинстве казанских компаний, где работодатели не стали отказываться от введения дресс-кода, сотрудников не увольняют за его несоблюдение, об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Только 4% рекрутеров доводилось увольнять сотрудников за неподобающий внешний вид и манеру одеваться, тогда как у 89% такого опыта нет.

Сегодня только каждый третий работодатель делает замечания работникам по поводу их внешнего вида (32%): «С сотрудниками, не соблюдающими корпоративный стандарт (сфера услуг), ведется работа»; «Дресс-код включен в правила внутреннего трудового распорядка».

Каждый девятый казанец признался, что ему хотя бы раз делали замечания за неподобающий внешний вид на работе.

Фото: realnoevremya.ru

Причем 7% выслушивали это от начальства, а 4% — от коллег. Интересно, что мужчины получают замечания вдвое чаще женщин и от руководителя, и от сослуживцев.



Замечание босса по поводу внешнего вида учли 69% горожан. К замечаниям коллег прислушиваются 39%.

Интересно, что 4 из 10 жителей ПФО на работе чувствуют себя как дома. К примеру 69% респондентов рассказали, что на работу в качестве второй обуви даже приносят домашние тапочки. Еще 56% участников опроса рассказали, что у них на рабочем месте есть также комплект сменной одежды.



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Илина Хакимова