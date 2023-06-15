Россиян предостерегли от употребления немытых фруктов и овощей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россиян предостерегли от употребления немытых фруктов и овощей: в ином случае возрастает риск заразиться болезнью Боткина или вирусным гепатитом А, передает Daily Moscow слова врача-гастроэнтеролога, д. м. н. Владимира Неронова.



Он отметил, что стоит «сто раз подумать», прежде чем соглашаться угоститься немытыми фруктами или овощами, например, на рынке:



— Это огромный риск заразиться болезнью Боткина. Развитие воспалительного процесса в печени провоцирует вирус гепатита А, — сказал Неронов.

Он также подчеркнул, что вирус гепатита А является стойким микроорганизмом, который не боится кипячения и хлора. Он передается через немытые овощи и фрукты, бытовые контакты.



Заразиться гепатитом А особенно можно в Таиланде, Индии и других странах Юго-Восточной Азии, а также в Турции, Мексике и Египте.

Инкубационный период длится 2-4 недели. После появляются тошнота, рвота, тяжесть в животе, желтеют глазные белки, кожа и меняется цвет мочи. Специалист порекомендовал сделать прививку от гепатита за месяц до поездки.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты. По его словам, достаточно вымыть с мылом руки, а затем ополоснуть продукты под прохладной проточной водой в течение 5—10 секунд.



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Илина Хакимова