Врач дал советы, как правильно мыть фрукты и овощи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с RT рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты. По его словам, достаточно вымыть с мылом руки, а затем ополоснуть продукты под прохладной проточной водой в течение 5—10 секунд.



— Мыть нужно овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты и даже орехи — все, что вы собираетесь готовить или подавать сырым. Это относится и к тем плодам, которые едят без кожуры, например бананам, киви или апельсинам. При транспортировке на них собирается грязь, которая через руки попадает на мякоть.

Если плоды слишком грязные, то можно использовать специальное моющее средство: не стоит им злоупотреблять, но с его помощью можно удалить восковой налет с яблок и груш. Корнеплоды (картофель, редис, свеклу, морковь, пастернак) удобно мыть мягкой щеткой. Так же можно помыть тыкву, арбуз и дыню.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чтобы очистить листовые овощи и зелень, их следует положить в емкость с водой на пару минут, а затем слегка ополоснуть и дать воде стечь.

— Такой же способ подходит для мелких ягод с плотной кожицей: смородины, вишни, черники, облепихи. А вот с нежной клубникой, малиной, ежевикой и шелковицей обращаться нужно деликатно: при замачивании она может потерять вид, поэтому мойте ее быстро, при слабом напоре воды и сразу перед едой.

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Маргарита Головатенко