В Татарстане переименуют республиканские спортивные школы олимпийского резерва

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане переименуют государственные учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В перечне значатся 13 республиканских спортивных школ олимпийского резерва: по фехтованию, по фигурному катанию на коньках и шорт-треку, по конному спорту, по стендовой и пулевой стрельбе, по борьбе, по регби, школа по бадминтону Ф.Г. Валеева, школа имени Р.Г. Нежметдинова, спортивно-адаптивная школа, школы «Батыр», Динамо», «Барс» и «Акватика».

В названия муниципальных учреждений по спортподготовке добавят обозначение «дополнительного образования». Например, государственное автономное учреждение «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» переименуют в государственное автономное учреждение дополнительного образования «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию». Аналогичным образом переименуют остальные школы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Работу по переименованию проведут органы местного самоуправления районов Татарстана, Казани и Набережных Челнов. Функции и полномочия учредителя госучреждений осуществляет Минспорта региона, на него же возложен контроль за исполнением постановления.



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Маргарита Головатенко