Глава МИД Турции: около миллиона россиян не прилетели в страну после заявлений оппозиции

Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Buitenlandse Zaken

Количество российских туристов в Турции сильно сократилось после заявлений лидера оппозиции и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям в отношении Москвы. Такое заявление сделал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Согласно данным Минтуризма, в мае в Турцию не прибыли порядка миллиона русских туристов. В итоге мы потеряли два месяца при том, что первые три месяца этого года были хорошими. Не было никакой пользы от этих безответственных заявлений, — цитирует ТАСС его интервью телеканалу NTV.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как отмечал Чавушоглу несколько недель назад, вместо Турции россияне уехали в майские праздники в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за того, что лидер оппозиции в предвыборной речи поддерживал антироссийские санкции, добавил глава МИД.

В воскресенье, 28 мая, в Турции пройдет второй тур президентских выборов. За победу поборются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.

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Айрат Назипов