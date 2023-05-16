Ученые КФУ создали наноконтейнеры, которые угнетают рост раковых клеток

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) синтезировали циклические макромолекулы с фрагментами аминокислот, угнетающие рост клеток рака молочной и предстательной железы. Исследование провела группа ученых Химического института им. А.М. Бутлерова в сотрудничестве с коллегами из Шанхайской лаборатории молекулярного катализа и инновационных материалов (Китай), сообщает пресс-служба КФУ.



Исследования проводились по проекту «Полифункциональные частицы оксидов неметаллов и макроциклических соединений для 3D-конструктора самособирающихся наноструктур», поддержаному грантом Российского научного фонда. Руководитель — доцент кафедры органической и медицинской химии, старший научный сотрудник лаборатории исследований органических соединений Людмила Якимова.

— Нами успешно синтезированы новые производные пиллараренов, содержащие фрагменты аминокислот (L-триптофана и L-фенилаланина), и показана способность синтезированных макроциклов образовывать наночастицы с флуоресцеином (светящимся красителем). Установлено, что высвобождение флуоресцеина происходит в нейтральном (pH = 7,4) и щелочном (pH = 9,2) буферных растворах только для ассоциата на основе макроцикла, содержащего фрагменты L-триптофана, а наночастицы пилларарена, содержащего фрагменты L-фенилаланина, с флуоресцеином остаются неизменными во всех исследуемых условиях, — рассказала она.

Созданные макромолекулы высвобождают или удерживают молекулу красителя в зависимости от кислотности среды, и поэтому можно судить об их химической управляемости. Макроциклы выступают в роли контейнеров для биологически активных субстратов и проявляют терапевтическую активность — убивают раковые клетки.

Полученные соединения продемонстрировали статистически значимую цитотоксическую активность в отношении клеточных линий аденокарциномы молочной железы MCF-7 и карциномы предстательной железы PC-3. Результаты исследований представлены в статье, опубликованной в International Journal of Molecular Sciences.

В мае стало известно, что Казанский федеральный университет (КФУ) и группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о разработке инновационного генотерапевтического препарата. Согласно договору, ученые КФУ займутся разработкой перспективного препарата для лечения спинальной мышечной атрофии.



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Маргарита Головатенко