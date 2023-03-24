МИД: Россия не вернется в Совет Европы

Россия не вернется в Совет Европы (СЕ). В МИД страны подчеркнули, что за прошедший год только больше убедились, что выход из организации был правильным решением.

— Наш «развод» со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет. Нынешний Совет Европы — совсем не та организация, к которой мы присоединились в 1996 году, — заявил в интервью ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Росии Николай Кобринец.

По его словам, «двойные стандарты, лицемерие и русофобия» в последние годы стали отличительными чертами Совета Европы. Он также отметил, что объединительные принципы и демократические идеалы, которые продекларированы в Уставе СЕ, «были принесены в жертву блоковым интересам».



— Западники в Страсбурге продолжат лить свой яд большими ведрами, не понимая, что СЕ их стараниями выродился. Нас это более не касается, — заключил директор департамента.

Президент России Владимир Путин в феврале этого года подписал закон, согласно которому прекращается действие международных договоров Совета Европы в отношении РФ.



В связи с выходом России из Совета Европы прекращается действие с 16 марта 2022 года 21 международного договора, среди которых устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.



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Илина Хакимова