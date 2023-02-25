Татарстанцев предупредили о метели и снеге с дождем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Соглано прогнозу Гидрометцентра РТ, вечером 25 февраля и днем 2 февраля на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются мокрый снег, завтра в дневные часы — еще и с дождем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Также ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с ( в Казани 15-18 м/с). Среди других прогнозируемых явлений — метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, гололёд, снежные заносы и снежная каша на дорогах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики напомнили, что снег с дождем вкупе с положительными температурами могут привести к сходу снега и льда.

Напоним, что в конце февраля в Татарстане ожидается потепление до температуры выше 0 °С. Так, в воскресенье ожидаеются осадки и около 0 °С.



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