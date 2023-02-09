По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Минской областью вырос на 26%

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

В 2022 году товарооборот между Минской областью и республикой Татарстан вырос на 26% по сравнению с показателями 2021 года. Об этом заявила председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая в ходе встречи с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным, которая проходит в Казани.

— Наше экономическое сотрудничество подтверждено серьезными цифрами. Товарооборот, я посмотрела, у нас возрос на 26%, — цитирует слова Якубицкой ТАСС.

Также она сообщила, что темп роста экспорта товаров из Минской области в Татарстан в 2022 году к 2021 году составил 160%.

Фото: wikipedia.org

— Мы экспортируем и готовы продолжать экспорт говядины, сухого обезжиренного молока, колбасных изделий, — подчеркнула Якубицкая.

Помимо этого, она сообщила, что минская сторона планирует поставлять своим переработчикам упаковочную продукцию.

— Конечно, для нас это крайне важно. Это то, что в связи с санкциями мы недополучаем. Это пищевые добавки и оболочка колбасная, — заключила Якубицкая.

Делегация Минского областного совета депутатов сейчас находится с рабочим визитом в Казани. Мероприятие проходит в рамках подписанного 1 июля 2022 года соглашения о сотрудничестве Госсовета Татарстана с Минским областным советом депутатов.

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Антон Гаврилов