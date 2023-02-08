В Казани временно приостановили движение троллейбусов
В Казани временно приостановлено движение троллейбусов маршрутов №2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Приостановка движения связана с повреждением контактной сети на улице Пушкина. На месте работают специалисты для скорейшего восстановления движения.
UPD: Движение восстановили в полном объеме в 17.53.
В конце января в Казани трамваи №5 и №7 временно переходили на укороченный маршрут ЖД вокзал — Ямашева — Ветеринарная академия, троллейбусные маршруты №6 и №9 работали лишь до танкового кольца. Это было связано с отсутствием напряжения.
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