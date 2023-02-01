Горздрав Казани опубликовал график закрытия роддомов города на плановую дезинфекцию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Опубликован список казанских роддомов, которые будут закрыты на плановую дезинфекцию в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Горздрава.

Список выглядит следующим образом:

с 2 мая по 5 июня закроют родильный дом ГКБ №7;

с 6 июня по 26 июня закроют родильный дом КМУ;

с 26 июня по 10 июля закроют Перинатальный центр РКБ (новый корпус);

с 17 июля по 13 августа закроют акушерское отделение МЧС КФУ;

с 16 октября по 29 октября закроют родильный дом ГКБ №16;

с 30 октября по 14 ноября закроют Перинатальный центр РКБ (старый корпус).

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что роддомы закрывают на плановую дезинфекцию для того, чтобы провести полноценную обработку всех помещений, а также тщательно помыть с особыми средствами все поверхности и приборы. Это помогает устранить все возможные источники опасных микробов.

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Айрат Назипов