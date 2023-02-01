Новости общества

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Горздрав Казани опубликовал график закрытия роддомов города на плановую дезинфекцию

15:58, 01.02.2023
Горздрав Казани опубликовал график закрытия роддомов города на плановую дезинфекцию
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Опубликован список казанских роддомов, которые будут закрыты на плановую дезинфекцию в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Горздрава.

Список выглядит следующим образом:

  • с 2 мая по 5 июня закроют родильный дом ГКБ №7;
  • с 6 июня по 26 июня закроют родильный дом КМУ;
  • с 26 июня по 10 июля закроют Перинатальный центр РКБ (новый корпус);
  • с 17 июля по 13 августа закроют акушерское отделение МЧС КФУ;
  • с 16 октября по 29 октября закроют родильный дом ГКБ №16;
  • с 30 октября по 14 ноября закроют Перинатальный центр РКБ (старый корпус).
Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что роддомы закрывают на плановую дезинфекцию для того, чтобы провести полноценную обработку всех помещений, а также тщательно помыть с особыми средствами все поверхности и приборы. Это помогает устранить все возможные источники опасных микробов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также