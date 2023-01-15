Стало известно, как грамотно распорядиться отпуском в 2023 году

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip поделились информацией, как в 2023 году правильно и удобно распорядиться отпуском с учетом всех праздников. Отметим, что в этом году россияне официально отдыхают 8 дней, без учета прошедшего новогоднего периода и обычных выходных дней.



Если взять дополнительный отпуск, то за год можно отгулять целых 52 дня, отмечают аналитики компании, передает RT.



Получается, что отпуск можно запланировать даже не один раз — помимо путешествий по России, можно отправиться и за рубеж. Сейчас многие страны сняли строгие ковидные ограничения и открыли границы, а авиакомпании увеличили количество рейсов.

— Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару дней после их окончания обычно выгоднее, чем в сами даты, когда высокий спрос провоцирует повышение цен, — комментирует руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналитики также рассказали, что, например, 23 февраля в этом году выпадает на четверг, поэтому официальные выходные растягиваются на четыре дня — по воскресенье. Если присоединить к ним рабочее начало недели (20—22 февраля), то, как они отмечают, общая продолжительность отпуска составит девять дней.



Майские праздники в 2023-м разделены четырьмя рабочими днями (2—5 мая). По мнению специалистов, если оформить на это время отпуск, отдых составит десять дней.

В июне праздничный день выпадает на понедельник, что уже дает три выходных. Если взять отпуск на оставшиеся четыре рабочих дня, то можно устроить себе девятидневное путешествие в первый месяц лета.



Еще один официальный праздник ожидает россиян в ноябре: День народного единства приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник. Если взять отпуск со вторника по пятницу (7—10 ноября), как отмечают в компании, то отдых продлится девять дней.

У большинства сотрудников стандартный отпуск длится 28 дней. Соответственно, наиболее выгодно брать отпуск в периоды, где наибольшее количество рабочих дней. Так, в 2023 году выгоднее брать отпуск в августе, а также в марте и октябре. Менее выгодно уходить в отпуск в январе, феврале.

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Илина Хакимова