В Татарстане подвели итоги автоспортивного сезона

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Итоги автоспортивного сезона подвели сегодня в Татарстане. В торжественной церемонии принял участие президент республики Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

— Ежегодно наши гонщики демонстрируют высочайший уровень мастерства, а клубы готовят надежную высокотехнологичную спортивную технику. Отрадно, что у нас сильная конкуренция — действующие чемпионы не сдают своих позиций, подрастают талантливые, молодые и смелые спортсмены, которые стремятся быть первыми, — сказал Минниханов.

Также он отметил победителей и призеров прошедшего сезона, а также высоко оценил команду «КАМАЗ-мастер». По словам Минниханова, особую радость болельщикам принесла победа КАМАЗа на Дакаре-2022.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В завершение встречи глава республики вручил государственные награды. Церемония завершилась концертной программой.

Напомним, в сентябре команда «КАМАЗ-мастер» не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающую российскую спецоперацию на Украине, и теперь не сможет принять участие в гонке 2023 года.

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Айрат Назипов