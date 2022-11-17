В России с января выросли розничные продажи алкоголя

В России вырос объем розничных продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). В январе — октябре текущего года он увеличился на 3,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил 175,481 млн дал, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росалкогольрегулирования.



По данным ведомства, продажи алкоголя в октябре 2022 года увеличились на 4,3% по сравнению с данными за сентябрь и составили 17,965 млн дал.

Продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% выросли в январе — октябре на 7,3%, до 91,7 млн дал, в октябре — на 4,7%, до 9,8 млн дал. А вот объем продаж ликероводочных изделий крепостью до 25% с начала года до октября снизился на 36,2%, до 1,55 млн дал, в октябре снижение составило 11,7%, до 55,4 тыс. дал.

Тем не менее увеличились продажи ликероводочных изделий крепостью свыше 25%. В январе — октябре они выросли на 27,2%, до 9,1 млн дал, в октябре рост составил 7,3%, до уровня 1,1 млн дал.

Фото: pixabay.com

В ведомстве отметили, что продажи слабоалкогольной продукции в РФ в январе — октябре выросли на 57%, до 12,2 млн дал, в октябре — на 9,4%, до 1,3 млн дал.

Снизились продажи и винодельческой продукции в январе — октябре на 6,3%, до 71,5 млн дал, в октябре этот показатель вырос на 2,8% по сравнению с сентябрем, до 6,8 млн дал.

Интересно, что продажи винных напитков без содержания этилового спирта в январе — октябре снизились на 51,2%, до 3,7 млн дал. В октябре этот показатель вырос на 7,7%, до 319 тыс. дал. А вот продажи винных напитков с содержанием этилового спирта уменьшились в январе — октябре на 17,7%, до 1,021 млн дал, а в октябре они выросли на 11,9%, до 96,1 тыс. дал.

За первые 9 месяцев 2022 года производство алкоголя в России выросло на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Всего оно составило 158,7 млн дал.



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Илина Хакимова