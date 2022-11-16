Жители казанского ЖК жалуются на разбитую и грязную дорогу

Фото: скриншот

Жителям казанского жилого комплекса «Палитра» приходится добираться до работы, школ и садиков по разбитой грунтовой дороге — это кратчайший путь. Обходная дорога составляет около трех километров. О жалобах местных сообщает ГТРК «Татарстан».

— Когда кружки у ребенка, с собой носим по две пары обуви, себе резиновые сапоги, ребенку и еще нормальную обувь, чтобы нормально прийти на кружки. Потому что иначе тут никак, — рассказала жительница ЖК.

Для решения проблемы строители положили на дороги бетонные плиты. Однако с наступлением осени конструкцию затопило грязью. При этом освещения на участке нет, а рядом — овраг.

Фото: скриншот

В администрации города объяснили, что на участке планируется стройка дома. На данный момент там только проводят коммуникации, а дорога появится лишь после окончания работ. Жителей ЖК предупредили об опасности такого пути и попросили ходить в обход.

— Мы понимаем желание родителей сократить маршрут до школы, однако та дорога, которую они предлагают в качестве кратчайшего пути до учебного заведения, является временным проездом для строительной техники, — отметила пресс-секретарь администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Мадина Салимова.

Напомним, казанцы уже долгое время жалуются на затапливаемый тротуар у школы №103. Как рассказал «Реальному времени» житель Ново-Савиновского района города, власти уже несколько лет не в силах разобраться с «озером», из-за чего усложняется жизнь как самих школьников, так и обычных прохожих.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева