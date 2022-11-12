Шведская почтовая компания PostNord возобновляет сообщение с Россией
Шведская почтовая компания PostNord вновь начнет доставлять посылки в Россию. Об этом сообщает RT со ссылкой на российское посольство.
— PostNord возобновляет в полном объёме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией, — заявила дипломатическая миссия в Twitter.
В марте PostNord временно прекратила сообщение с Россией и Белоруссией. Компания приняла такое решение в связи санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии.
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