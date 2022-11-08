Мария Захарова о Западе: нас не слушали и не слышали

Фото: скриншот трансляции

Россия пыталась донести «повестку сотрудничества» до других стран, однако ее не услышали. Официальный представитель МИД Мария Захарова на онлайн-конференции со студентами и преподавателями КФУ прокомментировала свое заявление на июньских Лихачевских чтениях.

По мнению политика, страны поделились на два лагеря: одни не слушали, другие не слышали.

— Кто не слушал, это мировые политические элиты. … Они не слушали, так как была совершенно другая нацеленность, был другой план в отношении взаимодействия с нашей страной. Мы пытались донести повестку сотрудничества, мирного урегулирования конфликта, — отметила Захарова.



Фото: realnoevremya.ru

Второй же группе, по ее словам, «слышать» не давали.

— Каким образом? Навязывая свою информполитику, отключая нас от мирового международного пространства, маркируя наши источники, нас самих как ненадежные источники, — сообщила представитель МИД.

20-е Международные Лихачевские научные чтения прошли 9 и 10 июня. Выступая на них, Захарова указала на 20-летнее желание России вести равноправный диалог с другими странами. Однако, по ее словам, «коллективный Запад не считал нужным это облекать вообще ни в какую более-менее дипломатичную форму».

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Елизавета Пуншева