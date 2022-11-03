В Челнах на площади «Азатлык» устанавливают каркас главной елки

В Набережных Челнах в конце прошлой недели начали устанавливать новогоднюю елку, сегодня на площади «Азатлык» устанавливают ее каркас, фотографиями поделилась в своем telegram-канале пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова.

В этом году елку переместили к центру площади — главный символ праздника разместят там, где был газон. Годом ранее елку возводили ближе к зданию мэрии города.

Ранее на площади «Азатлык» в автограде подготовили постамент для новогодней елки.

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Маргарита Головатенко