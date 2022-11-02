Этим вечером в Казани образовались 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Этим вечером в Казани наблюдаются 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии произошли на ул. Марселя Салимжанова, Лево-Булачной, Кировской Дамбе, просп. Победы, а также на Горьковском шоссе. Движение на этих участках затруднено.

Особенно сильные пробки наблюдаются на ул. Фрунзе, Лево-Булачной, Московской, Николая Ершова, Карла Маркса, Татарстан и Габдуллы Тукая.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Вечером в прошлую среду в столице Татарстана также образовались сильные пробки. Так, дорожная ситуация по городу оценивалась в 7 баллов. Самое значительное затруднение движения наблюдалось на ул. Габдуллы Тукая, Лево-Булачной, Московской, Николая Ершова и Закиева.

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Максим Кокунин