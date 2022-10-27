На Казанском танковом полигоне показали, как отрабатывают боевые навыки — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

На Казанском танковом полигоне идет активная подготовка мобилизованных — боевое слаживание. Выстрелы здесь раздаются с утра и до вечера, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Мобилизованных обучают опытные бойцы. Ребята оттачивают точность стрельбы с гаубицы и учатся, как поразить цель с одного выстрела. На соседней площадке оттачивают точность стрельбы из противотанковых пушек. Военнослужащие отрабатывают и навыки уничтожения вооружения противника в ближнем бою — выполняют броски условных гранат по танкам.

Патронов на полигоне не считают — по словам инструкторов, сейчас главное, чтобы мобилизованные как можно лучше подготовились к реальным условиям.

О том, что в Казанском танковом училище будут готовить мобилизованных жителей Татарстана к участию в специальной военной операции, сообщалось в начале октября.

Сейчас в Татарстане идет боевое слаживание. Учения идут с утра и до самого вечера. Все движения на тренировках доводят до автоматизма: от отработки навыков стрельбы до тактики и оказания первой помощи.

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Маргарита Головатенко