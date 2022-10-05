«Учителем года России — 2022» стал представитель Московской области

Победу в конкурсе «Учитель года — 2022» одержал преподаватель истории школы №16 из Орехово-Зуево Московской области Дмитрий Лутовинов. Он станет советником министра просвещения России на общественных началах.

В этом году конкурс «Учитель года России» прошел в 33-й раз. Имя победителя сегодня огласила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Финальным испытанием конкурса, по итогам которого и определили победителя из пяти призеров, стал «Педагогический совет». На нем учителя-конкурсанты обсудили актуальные задачи современного образования и изложили свои предложения по его развитию.

Дмитрий Лутовинов свою победу в конкурсе «Учитель года — 2022» посвятил бабушке, которая всю жизнь проработала в школе, сообщает пресс-служба правительства России.

Напомним, Казань на конкурсе представлял учитель истории и обществознания лицея-интерната №2 в Казани Ильсур Зиганшин. Он вошел в список лауреатов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В марте Ильсур Зиганшин победил в городском конкурсе «Учитель года — 2022». За 12 лет он подготовил больше 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. Подробнее о казанском учителе — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина