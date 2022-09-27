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Учитель истории казанской школы Ильсур Зиганшин представляет Татарстан на конкурсе «Учитель года»

12:15, 27.09.2022
Учитель истории казанской школы Ильсур Зиганшин представляет Татарстан на конкурсе «Учитель года»
Фото: t.me/kirmosinfo

Учитель истории и обществознания лицея-интерната №2 Московского района Казани Ильсур Зиганшин представляет Татарстан в заключительном этапе конкурса «Учитель года России — 2022», который сейчас проходит в Тюмени.

За него можно проголосовать в чат-боте по ссылке. Голосование завершится 29 сентября.

Имя победителя Всероссийского конкурса объявят 5 октября, в День учителя.

Фото: Управление образования Казани

В марте преподаватель обществознания лицея-интерната №2 Московского района Казани Ильсур Зиганшин стал абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» в Татарстане.

11 марта Зиганшин победил в городском конкурсе «Учитель года — 2022». За 12 лет Ильсур Зиганшин подготовил больше 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. Подробнее о педагоге — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан

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