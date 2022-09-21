В Татарстане все райцентры планируют связать дорогами, рассчитанными на грузовой транспорт

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют создать программу развития опорной сети региональных дорог и связать все районные центры дорогами, рассчитанными на грузовой транспорт, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов в ходе сессии «Региональные дорожные артерии в концепции развития федеральных дорог» Первого международного конгресса «Транспорт и строительство», который проходит в Уфе.



— Произошла бы та самая бесшовная логистика, когда любой автомобильный транспорт грузоподъемностью 11,5 тонны на ось мог бы доехать до любой точки, — приводит его слова ТАСС.

Ханифов отметил, что такие дороги важно доводить до речных портов, грузовых причалов и железнодорожных станций. Это «сложная и дорогая» задача, однако временных ограничений нет, поэтому работу можно запланировать до 2030 года, сказал министр.

В нормативном состоянии в Татарстане сейчас порядка 80—85% дорог, а создание опорной сети увеличит этот показатель. Если всего в регионе 40 тыс. км дорог, то дорог опорной сети России — менее 3 тыс. км, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ханифов в ходе сессии выступил с предложением применения единых недорогих типовых конструкций при строительстве дорог местного значения. В качестве примера он привел конструкции дорожной сети с покрытием из щебня М-400, которые стоят не дороже 10—12 млн рублей за километр. Ханифов также считает, что в России необходимо создать технику, которая должна быть оснащена отечественным 3D-оборудованием, комплектующими российского производства. Именно ее и можно использовать при строительстве дорог.



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Маргарита Головатенко