Пожары в Рязанской области локализованы, но остается острой ситуация с задымлением

Фото: Дарья Пинегина

В Рязанской области локализовали лесные пожары, но острой остается ситуация с задымлениями, сообщили в правительстве России.

Борьба с задымлениями на данный момент остается основным направлением в работе. Ситуация связана с тем, что сейчас продолжаются работы по ому отжигу — это влечет за собой увеличение общей площади, пройденной огнем. Тление происходит в основном на болотистой местности. Пожары не затронули торфяники.

Населенные пункты в зоне риска находятся в безопасности, они остаются под постоянным наблюдением.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

21 августа в Рязанской области объявили о начале эвакуации населения двух населенных пунктов из-за подступающих к ним лесных пожаров. Людям уже успели подготовить пункты временного размещения.

Тогда силам противопожарной охраны МЧС России удалось не допустить распространение лесного пожара к поселку Деулино. В связи с этим объявленную там эвакуацию местного населения отменили. Тушение природных пожаров в регионе велось в круглосуточном режиме.

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Маргарита Головатенко