Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +31 градуса
В понедельник, 18 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, во второй половине дня и вечером локально сильный. Днем и вечером в отдельных районах гроза, локально град. Утром местами туман.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +26 до +31 градуса. В Казани ожидается от +24 °С до +27 °С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +25 до +28 градусов.
Ветер юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17—22 м/с, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
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