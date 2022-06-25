В Казани мужчина чуть не потерял руку, пытаясь залезть к себе в квартиру через балкон

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани спасли мужчину 1960 года рождения, зацепившегося рукой за штырь балконной решетки, — мужчина хотел попасть к себе в квартиру через балкон на первом этаже на улице Олонецкой, 4а, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



О мужчине спасателям по телефону сообщила соседка. У него шла кровь, рука уже занемела и начала синеть.

По прибытии спасатели деблокировали руку мужчины. При помощи болтореза срезали решетку, руку мужчины перевязали. После оказания первой медицинской помощи спасатели проследили за его состоянием и передали пострадавшего прибывшему экипажу скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера в Казани спасатели достали сумочку с лекарствами, которая упала в яму возле входа в метро «Кремлевская». Сумочка с инсулином упала в яму на газоне в 50 метрах от входа в метро «Кремлевская». Глубина ямы — около 2,5 м. Сумка принадлежала девочке 2010 года рождения.



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Маргарита Головатенко