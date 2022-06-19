Татарстан соответствует лишь трем из пяти критериев региона свободного от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан на сегодняшний день соответствует лишь трем критериям региона свободного от COVID-19. Всего их насчитывается пять.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, Татарстан отвечает требованию «Заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения». В республике с начала июня число новых случаев заражения COVID-19 идет на спад.

Также Татарстан отвечает критерию «охват тестированием населения на COVID-19». По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в республике на 17 июня проведено почти проведено 6,6 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Третий критерий, которому отвечает Татарстан, «загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива». При этом требованию по занятости коек с ИВЛ меньше 0,1 республика не соответствует.

Второй критерий региона свободного от COVID-19, которому не соответствует Татарстан, — «уровень коллективного иммунитета не менее 80%». В республике он стремительно снижается. На 17 июня уровень коллективного иммунитета к коронавирусу оценивается всего в 18,8%.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина